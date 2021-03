Tentato furto d’auto al mercato di Anzio: in fuga con un uomo attaccato al cofano

Un pirotecnico tentativo di furto in orario di chiusura del mercato settimanale ad Anzio colonia: tre persone a bordo di un Audi hanno tentato il furto di un veicolo Range Rover. Nello specifico, una delle tre persone all’interno dell’Audi era scesa per avvicinarsi all’abitacolo della Range Rover con a bordo il conducente.

Il quale, resosi conto della minaccia, ha aperto lo sportello spingendo il malvivente che stava cercando di rubargli la vettura. Nel frattempo, cittadini e commercianti presenti al mercato settimanale, constatata la situazione hanno chiamato il 112. In brevissimo sul posto sono arrivare quattro auto dei carabinieri. Dei tre malviventi uni è stato fermato dai militari ed ora si trova in caserma ad Anzio per le indagini del caso. Si tratta di un cittadino di Sezze già noto per i furti d’auto. Gli altri due complici sono ricercati.

Un conoscente della vittima del tentato furto ha anche tentato di fermare i due malviventi in fuga, aggrappandosi sul cofano dell’Audi ma i due ladri non si sono fermati e lo hanno trascinato aggrappato al cofano fino sull’ardeatina dove è caduto in strada rimanendo ferito. Soccorso in ospedale l’uomo è stato giudicato guaribile in 7 giorni. L’identificazione dei due complici in fuga è una questione di ore.