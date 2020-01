Terrore in Germania, uccide 6 persone ma non è terrorismo

Attimi di terrore poco fa nel Baden-Württemberg (a sud della Germania) dove, nella cittadina di Rot am See, ha avuto luogo una violenta sparatoria avvenuta all’interno di un edificio. Ovviamente, ai primi colpi la gente è fuggita via in preda al panico temendo un attacco terroristico. Come hanno invece poi chiarito le autorità locali, l’uomo che aperto il fuoco uccidendo ben 6 persone – poi arrestato – conosceva le vittime. Versione poi confermata anche da Sky News, la quale ha riferito che vittime ed aggressori si conoscevano.

Max