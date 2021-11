Terza dose Lombardia. in farmacia da 10 novembre con prenotazione

La terza dose di vaccino anti Covid in Lombardia domani arriva nella farmacie. A partire da mercoledì 10 novembre, i cittadini potranno effettuare la prenotazione e ricevere il ‘booster’ anche negli esercizi con la croce verde, informa Federfarma Lombardia. Ad oggi sono 365 i presidi convenzionati che hanno confermato la propria disponibilità e ricevuto l’abilitazione al termine del ciclo formativo.

Come da indicazioni fornite dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa, dal ministero della Salute e dalla Regione – ricorda l’associazione titolari in una nota – le farmacie inoculeranno Comirnaty di Pfizer/BioNTech, che verrà utilizzato come dose di richiamo per potenziare la risposta immunitaria dell’organismo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario. Si inizierà con gli over 60 aventi diritto e gli operatori sanitari, a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dall’ultima dose ricevuta. La somministrazione del booster consentirà di ricevere il Green pass con validità di 12 mesi.

Per prenotare la vaccinazione i cittadini non dovranno registrarsi tramite la piattaforma regionale gestita da Poste Italiane, ma contattare direttamente la farmacia aderente più vicina. Una procedura semplificata – precisa Federfarma Lombardia – per agevolare il lavoro dei farmacisti, ma anche la popolazione anziana che ha meno dimestichezza con Internet e smartphone. L’elenco delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale è consultabile sul sito web www.farmacia-aperta.eu e sulla App di Federfarma Lombardia ‘Farmacia Aperta’; verrà inoltre pubblicato dalle Ats, le Agenzie per la tutela della salute, sui loro siti istituzionali.