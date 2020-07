Test psicologico, che cosa vedi nell’immagine? Scopri il mistero che rivela di più su te stesso

Spesso la rete web, in particolare in momenti particolari come l’estate, offre delle esperienze davvero interessanti in quanto a test relativi alla nostra personalità e al nostro quadro psicologico. In queste ore, ad esempio, ne sta girando uno che è diventato virale, e che pare possa indurre colui che lo prova a scoprire qualcosa di più su di sè.

Di cosa si tratta nel particolare?

Stiamo parlando di un test visivo che consente di capire qualcosa in più sulla propria personalità. Tutto si basa su una proiezione mentale, e cioè qualcosa che il nostro cervello capta a prima vista osservando una immagine.

C’è una branchia psicologica che ritiene che le proiezioni della nostra mente possano raccontarci qualcosa sul nostro subconscio.

Ma qual è l’immagine in questione? Eccola: