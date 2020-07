Test psicologico: la corda ti attira per prima? Rivela la tua personalità e chi sei

Con la diffusione di vari giochi e test che internet offre a livello quotidiano, alcuni in particolare sembrano in grado non solo di attirare la nostra attenzione ma anche, a quanto pare, di rivelare aspetti cruciali della nostra personalità .

In particolare ci riferiamo ad alcuni test psicologici che, sfruttando l’immagine evocativa di alcune foto o figure, lavorano sul nostro inconscio e sono in grado di rivelare chi siamo e le nostre caratteristiche.

Tutto si basa sulla sincerità delle risposte, quando ci viene chiesto di guardare una foto, uno scatto, un panorama e di rispondere in modo schietto su cosa vediamo per prima cosa o su cosa ci colpisce.

Tra i test psicologici che in queste ore si stanno facendo largo e stanno diventando ‘cult’ vi è quello della corda. Anzi, delle corde. Di che cosa si tratta? E’ presto detto.

Un test psicologico che miscela insieme simboli, colori ed immagini di corde , che può essere visto, secondo alcuni psicologi, come un segnale utile per capire qualcosa in più su di sè.

Anzi, la corda, a quanto pare, una volta scelta, rivelerebbe la caratteristica principale della personalità.

Ecco l’immagine:

Con tale test si deve scegliere una tra le quattro corde postate in alto, per scoprire qualcosa di più sulla personalità e soprattutto sulla particolarità principale di ognuno.

Anche se non ci sono rilevanze scientifiche, questi test spesso, dopo aver letto la risposta, dicono davvero qualcosa di credibile in merito alla propria personalità.

Nella immagine si notano 4 corde annodate in maniera differente: per scoprire qualcosa in più sulla propria caratteristica principale bisogna leggere la soluzione di quella che cattura per l’attenzione prima delle altre.

Test psicologico delle corde: le soluzioni

Ecco dunque le soluzioni di questo test.

CORDA A – se la tua scelta è la corda A allora hai una personalità davvero artistica e molto creativa. Sei attento a tutto ciò che ti sta intorno, riesci a cogliere lati ed aspetti a molti nascosti e i tuoi affetti e le persone a te più care ti vedono intelligente e contano su di te.

CORDA B – sei una persona davvero curiosa e sei sempre alla ricerca di risposte ma sopratutto quelle nascoste, celata . Se hai scelto la corda B ami l’avventura e le nuove sfide non ti spaventano.

CORDA C – la corda C, rivela invece una persona molto equilibrata e dalla molto forte. Secondo alcune interpretazioni c’è molta creatività dietro, e forse uno scrittore che ancora non ha scoperto tutto il suo potenziale.

CORDA D – se ti ha attirato la corda D probabilmente sei una persona davvero ottimista. La tua caratteristica chiave è la resilienza e provi a tenere alla lontana le persone poco positive e che non credono in quello in cui credi tu.