Testa giusta e titolari in campo. La Roma batte l’Empoli e riparte

Dopo la disastrosa eliminazione dalla Coppa Italia non si poteva sbagliare e stavolta la Roma chiude la pratica Empoli in appena 6’.

Bastano l’approccio mentale giusto e due calci d’angolo a indirizzare sul 2-0 un match che i giallorossi vincono senza strafare.

Con una buona 30’ per intensità e distanze tra i reparti e una ripresa a basso ritmo che consente alla squadra di Zanetti un possesso palla sterile e nulla più. Il brivido vero arriva al 33’ del pt, con Dybala steso in terra dopo un colpo ricevuto e costretto a lasciare il campo al 70’. Per lui, alla fine, solo una contusione lombare ma apporto pressoché nullo nella seconda frazione con Matic e Cristante in sofferenza e la squadra incapace di creare gioco anche in fase di rimessa.

Tre punti che non cancellano la macchia Cremonese e fanno anzi aumentare i rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato.

E così Mourinho a fine gara bacchetta chi spesso non capisce (il pubblico) e chi fa finta di non capire (i giornalisti), rei di non considerare la pochezza qualitativa e numerica della rosa giallorossa. Sarà ma restiamo dell’idea che per battere la Cremonese dimezzata sarebbero bastati determinazione iniziale e ferocia agonistica.

Fischiato all’uscita del campo dopo l’ennesima prova incolore, Pellegrini incassa la fiducia del tecnico portoghese che si richiama all’antico rumore dei nemici stavolta in versione casalinga. Dire che la squadra è sola dopo l’ennesimo esaurito sugli spalti e l’amore incondizionato della sua gente ci sembra davvero una voluta esagerazione dialettica.

Migliore in campo il ritrovato Abraham capace di segnare, correre e lottare su ogni pallone a dimostrazione che non poteva essere lui il problema di questa squadra. Ed il suo vice, Belotti, avrebbe stavolta meritato miglior trattamento dal suo tecnico. Scaldatosi per più di 30’ nel secondo tempo, l’ex bomber granata veniva impiegato solamente negli ultimi trenta secondi con l’esordiente Llorente. Davvero troppo poco per chi aveva segnato mercoledì scorso e dimostrato sul campo di essere stato l’unico a salvarsi dal naufragio collettivo di Coppa.

Le pagelle di Roma- Empoli 2-0

Rui Patricio 6, Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6,5, Zalewski 6,5 (dal 94’ Llorente ng), Cristante 6, Matic 6, El Shaarawy 6 (dall’84 Celik ng), Dybala 6,5 (dal 70’ Bove 6), Pellegrini 5 (dal 94’ Belotti ng), Abraham 7. All. Mourinho 6

Claudio Fontanini