The Departed – Il bene e il male: questa sera su Italia 1 il film con LeonardoDi Caprio e Jack Nicholson

Quale confine separa il bene dal male? Su questa domanda ruota The Departed, film del 2006 diretto da Martin Scorsese e in onda questa sera, dalle 21:20, su Italia 1. La pellicola trae spunto dal caso di un agente corrotto dell’Fbi, John Connolly, e del boss della mala irlandese di Boston James Bulger.

Nel film pluripremiato con quattro Oscar e un Golden Globe per la migliore regia, troviamo un cast stellare, a partire da Jack Nicholson nei panni del boss irlandese Frank Costello. Protagonisti della pellicola Leonardo DiCaprio nel ruolo di Billy Costigan e Matt Damon, che nel film interpreta Colin Sullivan.

The Departed – Il bene e il male: le anticipazioni, il cast, dove vederlo

Nella città di Boston vige la legge criminale del Boss Costello. Per contrastare l’attività criminale, il dipartimento di Polizia decide di infiltrare nell’organizzazione Billy Costigan, una giovane recluta cresciuta in zona. Nel frattempo Colin Sullivan ha fatto carriera all’interno della Squadra Speciale Investigativa, tanto da essere a capo dell’operazione che punta a distruggere la banda di Costello. Lo stesso Sullivan, però, lavora per il boss irlandese, tanto da passargli le informazioni essenziali per evitare le trappole della polizia.

Due talpe negli schieramenti opposti, tra il bene e il male, che hanno come unico obiettivo quello di scoprire senza farsi scoprire. Ma quando le rispettive coperture saltano, Billy e Colin si troveranno così a lottare contro il tempo per anticipare le mosse del proprio rivale, pur di svelarne l’identità e riprendersi il prima possibile la propria.