The Grand House: aprire le porte alla bellezza

Il Bel Paese, dopo esser stato in cima alla classifica delle destinazioni turistiche internazionali negli anni ’60, è crollato al 6° posto, superato da paesi come Spagna, Francia, Cina e USA.

Per scalare questa classifica, l’Italia può contare su un fenomeno particolarmente favorevole che sta attraversando il mercato mondiale del turismo: l’arrivo sulla ribalta dei viaggiatori ad alta capacità di spesa (HNWI- High Net Worth Individuals) provenienti dai paesi in forte crescita economica (Cina, Russia, India, sud-est asiatico). Il turismo top level crescerà in Italia nei prossimi anni a tassi doppi rispetto al totale dei flussi in arrivo da tutto il mondo.

Nel nostro Paese la ridotta offerta di strutture ricettive di alto livello è cosa nota (1% del totale nazionale). Nella Capitale, gli alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso sono 50 e il numero dei posti letto non supera il 4% dei letti totali. Nelle maggiori capitali mondiali l’offerta di letti di lusso spesso supera il 30% del totale. Da ciò deriva che se l’Italia vuole intercettare i flussi in arrivo di viaggiatori top deve aprire le case private più belle.

The Grand House (TGH) è la startup innovativa che mette in contatto i proprietari delle case più belle con i viaggiatori più esigenti: dipingere il sogno di una vacanza nella storia, nella memoria e nella bellezza. Mettere insieme l’home sharing e la valorizzazione dei tanti immobili di lusso di questo nostro Bel Paese. Combinarle con percorsi guidati da esperti nella storia, nel gusto, nella bellezza: questa la mission di The Grand House, una scommessa su un mercato che ha un grande valore tanto finanziario quanto culturale.

Una risposta funzionale e creativa a più esigenze, tutte attualissime: da una parte c’è un turismo di lusso in straordinaria crescita, un’opportunità preziosa da non perdere. Dall’altra parte, di fronte alla molta domanda c’è una scarsa offerta che tarpa le ali ad un mercato in potenziale espansione. In primo piano: un prezioso quanto ricco patrimonio di dimore, spesso storiche, che nell’home sharing possono ritrovare una nuova prospettiva ed un nuovo splendore. E che nella raffinatezza di un supporto alberghiero di primissimo livello trova il compimento dell’eleganza e del comfort. A completare il sogno di questa vacanza nel lusso e nella bellezza del nostro migliore patrimonio, la costruzione di esperienze esclusive per scoprire l’Italia della cultura, dell’arte e del gusto.

Punto di partenza di questa avventura alla riscoperta dell’Italia da valorizzare Roma, centro di bellezza e antichi fasti per antonomasia.

Fondatore di questa start up dotata un team di navigati uomini d’azienda – nella compagine societaria, infatti, personaggi come Massimo Micangeli e Maurizio Micangeli che hanno fatto la storia del turismo dal boom economico ad oggi e più giovani creatività con esperienza nel marketing. Un modello di business che ha avuto subito importanti riscontri: dopo la prima costituzione hanno subito aderito alcuni importanti investitori portando rapidamente il capitale a 600 mila euro e ha dato le ali al progetto. Fra costoro ricordiamo alcuni nomi di prestigio che hanno deciso di dare la propria adesione ed il proprio supporto: da Chicco Testa, presidente Telit e Sorgenia ed ex presidente di Enel e ACEA; ad Ernesto Auci, ex Direttore Responsabile e Amministratore Delegato de Il Sole 24 Ore; a Domenico Procacci, titolare di Fandango Produzioni e Edizioni. Senza contareKatia Smutniak e Gigi Buffon.

Per dare le ali a questa avventura The Grand House ha scelto l’equity crowdfunding di MamaCrowd, la principale piattaforma che offre agli investitori di diventare soci dei propri progetti. I fondi realizzati grazie a questa campagna saranno destinati a rafforzare tutta la struttura: dal Marketing alle Vendite, dal personale alla piattaforma IT. All’apertura effettiva.

Chi è Mamacrowd.com

Mamacrowd.com, gestita da SiamoSoci, è la principale piattaforma di equity crowdfunding italiana per capitale raccolto, con oltre 15 milioni di euro. Permette di diventare soci, con un processo semplice, completamente online e vigilato Consob, di startup preselezionate dal network di incubatori, promettenti società che già fatturano con business validati dal mercato. Gli investitori possono diversificare l’investimento creando un portafoglio di startup innovative e diventare soci di aziende operanti nei settori innovativi più in crescita dell’economia italiana.

Maggiori informazioni su www.mamacrowd.com

Max