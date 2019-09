‘The Irishman’: Scorsese alla Festa di Roma con il suo cast stellare

“È il film più atteso dell’anno e con un cast eccezionale: il fatto che questo gigante del cinema abbia scelto Roma segna ulteriormente quanto sia cresciuta la Festa in questi ultimi anni. La presenza di ‘The Irishman’ alla Festa del Cinema di Roma, rappresenta un grandissimo onore per me e per tutti coloro che lavorano alla Festa.”

E’ un vero e proprio scoop quello annunciato da Antonio Monda, direttore artistico della prossima Festa del Cinema (dal 17 al 27 ottobre), soprattutto per il fatto che, per l’appunto, l’attesa pellicola di Martin Scorsese vanta un cast d’eccezione (con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, ed Havey Keitel tra i protagonisti), e dunque l’arrivo nella Capitale di grandi star hollywoodiane (dopo aver disertato Venezia), rappresenta il valore aggiunto di questa 14ma edizione.

Nello specifico, ha aggiunto il direttore artistico, ‘The Irishman‘ sarà presentato nella prestigiosa rassegna (in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, presieduta da Laura Delli Colli), lunedì 21 ottobre.

Il nuovo film di Scorsese punta le lente d’ingrandimento all’interno di un delicato momento politico della società americana, quando la commistione fra criminalità organizzata e politica era quasi ‘una prassi’. Su questo sfondo scorre in primo piano la figura di Jimmy Hoffa, straordinario e stimato sindacalista, poi ‘misteriosamente’ scomparso…

Max