The OA: Netflix ha cancellato la serie

I fan, pochi o tanti che siano, non potranno più vedere la serie The OA. Perché Netflix ha deciso di cancellare le successive puntate.

La serie di fantascienza, arrivata alla seconda stagione quest’anno, aveva raggiunto un discreto pubblico ma tutti gli appassionati resteranno a bocca asciutta.

The OA 3: cancellata la serie. La terza stagione non ci sarà

The OA parla delle esperienze di pre-morte di un gruppo di adolescenti che viaggiano tra vari universi paralleli.

La serie è stata cancellata, come ha annunciato su Instagram Brit Marling, attrice protagonista degli episodi e creatrice e produttrice della stessa, con Zal Batmanglij.

“Siamo incredibilmente orgogliosi dei 16 capitoli di The OA, e siamo grati a Brit e Zal per aver condiviso la loro ambiziosa visione e per averla realizzata attraverso le loro straordinarie capacità. Non vediamo l’ora di lavorare di nuovo con loro, in questa e magari in altre dimensioni” ha dichiarato Cindy Holland, vice capo dei prodotti originali di Netflix.