The Resident 2, perché non va in onda su Rai 1: cosa c’è al suo posto

The Resident 2, perché non va in onda su Rai 1: cosa...

The Resident 2 non va in onda stasera 21 luglio su Rai 1. Il medical show americano è stato infatti sospesa e da oggi verranno proposte le repliche della serie Sorelle. Sonno bastate le prime due puntate di The Resident 2 per far capire alla rete che il prodotto non avrebbe funzionato.

Il motivo per cui The Resident 2 non va in onda stasera su rai 1 è da ricercare proprio negli ascolti bassi ricevuti nei primi due episodi della serie televisiva. E sia, quando gli ascolti non ci sono i programmi vengono tagliati. E a questa amara legge non è scampata nemmeno The Resident 2.

The Resident 2 tagliato dopo il 10%

Le prime due puntate di The Resident 2 hanno registrato il 10% di share, pari a 1.818.000 spettatori. Evidentemente troppo pochi per Rai 1, che ha deciso così di tagliare il programma e di ripiegare su Sorelle, la fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi.

I fan di The Resident 2 dovranno quindi fare a meno della fiction, originariamente in onda il martedì in prima serata, ancora per molto tempo. Non sono state rese note, infatti, le eventuali tempistiche sulla messa in onda della serie televisiva, che potrebbe essere dirottata su un altro canale.