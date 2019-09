Tik Tok, chi è Elisa Maino, la tikToker italiana più famosa e web star: quanti followers, quanto guadagna e come

Il fenomeno mondiale di Tik Tok il social che fa arricchire è arrivato da tempo anche in Italia. Anche qui da noi, come succede in tutto il mondo, sono sbucati giovani, o in alcuni casi giovanissimi, capaci di guadagnare cifre a sei zeri.

Ma è davvero così? E come si fa, anche in Italia, a diventare ricchi e famosi su Tik Tok come celebri tikToker? E chi, in Italia, ci è riuscito sul serio? E’ presto detto.

Tik Tok, chi è Elisa Maino, la tikToker italiana più famosa: vita, soldi e trucchi per diventare ricchi su Tik Tok

In Italia c’è davvero una persona degna dei grandi numeri di influenza dei tiktoker mondiali.

Anche il nostro paese ha i suoi TikToker in grado di guadagnare cifre record.

Il suo nome è Elisa Maino. E’ stata lei la prima web star italiana su Musical.ly la app che ora è diventata Tik Tok.

La giovane è stata in grado di superare il milione di seguaci, ed è sbarcata al cinema con OPS, il film documentario sulla sua vita.

Di recente, in un’intervista, quando le hanno chiesto ’Quanto guadagni’ Elisa Maino ha risposto: “Non lo so, i soldi che guadagno i miei genitori li mettono da parte per assicurare il mio futuro scolastico. Però prima questo era un hobby e ora assomiglia di più a un lavoro”.

Ma non è la sola. La segue anche Luciano Spinelli, tra i TikToker più famosi in Italia.

Lei ha pubblicato un libro e vanta milioni di fan tra TikTok, YouTube e Instagram.

In cima alla lista dei TiKToker italiani più ricchi e famosi troviamo ovviamente anche Virginia Montemaggi, Marta Losito e Maryna, ormai entrate a tutti gli effetti nel mondo dorato dei giovani vip più influenti sul web.