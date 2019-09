Tik Tok, come finire nei Per Te: trucchi e consigli per aumentare i follower

Tik Tok, come finire nei Per Te: trucchi e consigli per aumentare...

Come finire nei Per Te di Tik Tok è senza dubbio una delle domande più cercate dagli utenti su Google. Da qualche mese, infatti, i ragazzi hanno iniziato ad abbandonare Instagram in favore di Tik Tok, questa nuova app per smartphone che permette di caricare brevi video divertenti.

Conosciuta inizialmente come Musically, da circa un anno l’app ha mutato nome in Tik Tok ed ora la sua crescita è inarrestabile. I ragazzi più giovani, visto il successo ottenuto negli anni da Instagram, stanno correndo a caricare video su Tik Tok con l’obiettivo di aumentare i follower e diventare le prossime web star.

Sono già molti gli under 18 che tramite Tik Tok sono diventati influencer famosi, molti ragazzi italiani sono delle vere e proprie star con milioni di seguaci. Tra i trucchi Tik Tok per diventare famosi all’interno del social network c’è senza dubbio l’obiettivo di finire nei Per Te, la sezione che si visualizza all’apertura dell’applicazione, una sorta di Esplora di Instagram.

Trucchi Tik Tok: come finire nei Per Te

La sezione Per Te di Tik Tok rappresenta il modo migliore per rendere virale un video, finire nella sezione For You permette di ottenere visualizzazioni, Mi Piace e commenti ai propri contenuti. Ma come si entra nei Per Te di Tik Tok? La risposta è stata riportata da vari esperti del social network: per finire nei Per Te occorre realizzare video di qualità in grado di attirare l’attenzione degli utenti, utilizzare canzoni popolari è un trucco per aumentare le possibilità di apparire nella schermata principale dell’app.

Altra soluzione per finire nei Per Te di Tik Tok è senza dubbio l’utilizzo di hashtag popolari, rintracciabili tramite la schermata Scopri. Oltre agli hashtag Tik Tik di tendenza si consiglia l’utilizzo di parole chiavi legate alla sezione per te: #foryou o, in alternativa, la versione italiana #perte. Esistono poi delle varianti come #foryoupage, #fypage e #fy.

Inoltre per apparire nella sezione Per Te di Tik Tok è consigliato prendere parte alle varie challenge proposte all’interno della piattaforma, riportate sempre nella parte alta della pagina Scopri. Essendo un social network per ragazzi, ovviamente, consigliato anche l’utilizzo dei filtri e dei vari effetti messi a disposizione per tutti i Tik Toker: video in slomo, effetto molto utilizzato su Tik Tok ma anche green screen, video velocizzati e molto altro.