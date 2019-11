TikTok, Caterina Balivo pubblica un video divertente per Halloween

TikTok è il social network del momento, nelle ultime settimane sono decine i VIP italiani che hanno deciso di scaricare l’app per smartphone ed iniziare a caricare video divertenti da condividere con i propri follower. Dopo il grande successo di Instagram, infatti, negli ultimi tempi sembra proprio che l’interesse si stia spostando verso questa nuova piattaforma cinese che sta crescendo a ritmi impressionanti.

Tra gli ultimi personaggi tv italiani che si sono iscritti a TikTok troviamo senza dubbio l’ottima conduttrice Rai Caterina Balivo che in occasione della festa di Halloween ha ben pensato di cimentarsi in un video che ricorda la famiglia Addams. Perfetta nello stile e con un make up da brividi, la bella conduttrice di Vieni Da Me ha inaugurato il suo profilo TikTok ufficiale con questo video che riportiamo di seguito.

Caterina Balivo su TikTok: il video

Lo stesso contenuto è stato poi condiviso anche all’interno del profilo Instagram @caterinabalivo che conta oltre 1 milione di seguaci. Su TikTok al momento Caterina Balivo è seguita da circa 10mila follower ma senza dubbio il numero è destinato a crescere a ritmi vertiginosi. Ecco il video TikTok della Balivo, un filmato simpatico e divertente tutto da gustare.