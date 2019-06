Tim down, la rete cellulare crolla: ecco cosa sta succedendo

Un nuovo fastidioso disservizio per gli utenti di telefonia in Italia. Dopo il KO di Vodafone dei giorni scorsi, ecco che in questi minuti è in corso un nuovo crash, un blocco di interconnessione telefonica, e questa volta per Tim.

Già ribattezzato Tim Down, il blocco sta mettendo in ginocchio molti utenti. Ma che cosa sta succedendo?

Tim Down: disservizio, la rete va Ko. Cosa succede e cosa fare

Un pomeriggio di agonia per via della afa estiva che, forse, in effetti potrebbe aver inciso particolarmente per disservizi capitato a tutti gli utenti Tim su telefonia mobile.

Nel corso di questi minuti, infatti, si sono riscontrati numerosi problemi alla rete telefonica dell’operatore in seguito alla segnalazione di alcuni consumatori che non riescono ad effettuare né ricevere chiamate.

Un vero Down per Tim che pare aver colpito specialmente la zona dl nord Italia, con segnalazioni che però nel corso dei minuti di diffondono ovunque.

Diversi utenti indicano l’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate, altri proprio non riescono a prendere la linea.

Il disservizio sembra grave e non cessare e dopo il nord ora roguarda anche zone del sud: intanto TIM non ha ancora comunicato nulla, al riguardo.

Ma cosa è successo nel concreto? Poco fa, verso le 17 alcuni utenti hanno segnalato anche difficoltà ad accedere alla rete Internet.

E già impazza, tra ch riesce a connettersi su social network l’hashtag #TimDown, che indica le segnalazioni degli utenti interessati dal problema alla linea.

Al momento pare che le aree più interessate al down di Tim siano quelle delle grandi città, da Milano a Torino, il Centro con Firenze e Roma, la zona di Napoli e quella di Palermo.