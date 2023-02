Tor Sapienza, Prefettura e Questura hanno permesso di superare l’emergenza sociale e umana in via Salviati

“Da un sopralluogo effettuato in queste ore in via Salviati sembra che la situazione di emergenza da me denunciata in questi giorni sia rientrata. Non si registrano più stranieri accampati in fila, anche da giorni, davanti all’ingresso dell’Ufficio Immigrazione in attesa di fare domanda d’asilo.

Sembra che ora sia stato individuato un criterio più efficace per consentire alle persone di essere ricevute e ascoltate. Per l’importante risultato raggiunto in termini di salvaguardia della dignità sociale, ringrazio la Questura e la Prefettura che con i propri operatori, dirigenti e agenti di pubblica sicurezza hanno consentito di evadere un grande numero di pratiche.

A tutti loro va il mio ringraziamento per aver tutelato prioritariamente la dignità e i diritti di queste persone. Mi auguro che per il futuro si possa continuare a garantire una gestione ordinata delle domande di richiesta d’asilo, anche facendo ricorso a un opportuno sistema di prenotazione digitale.

Il degrado sociale e umano a cui abbiamo assistito nelle scorse ore a Tor Sapienza, nel Municipio Roma V, non deve mai più accadere”.

Così in una nota il capogruppo capitolino di Europa Verde Ecologista Nando Bonessio.

Max