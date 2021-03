Torvaianica,stabilimenti balneari a bando pubblico

Quattro dei più noti stabilimenti balneari di Torvaianica tornano a bando pubblico. Il Comune di Pomezia ha emesso due gare per l’affidamento delle concessioni demaniali di “Bagni Belvedere”, “Port Royal”, “Cleopatra” e “Perla Nera”. Il bando ha la durata di un anno, con massimo tre rinnovi consentiti.

Alcune di queste strutture si sono visti dichiarare decaduta la concessione demaniale – per morosità nel pagamento dei canoni o per abusi edilizi, o entrambe le questioni – e hanno aperto con il Comune di Pomezia una battaglia legale tuttora in corso per poter riaprire i battenti. Secondo quanto si evince, tuttavia, gli stabilimenti di Torvaianica che hanno una posizione regolare sotto tutti i punti di vista sono stati avviati alla proroga della concessione fino al 2033.

Seguono aggiornamenti