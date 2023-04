Totti-Ilary, il giudice assegna provvisoriamente alla conduttrice la villa all’Eur e 12.500 euro al mese

Non siamo ancora all’epilogo della seguita e tortuosa causa di separazione fra l’ex capitano della Roma Francesco Totti, e la conduttrice televisiva Ilary Blasi, ma oggi, rispetto a quella che sarà la durata del processo di separazione, che poi sfocerà in una sentenza definitiva, il giudice del tribunale civile di Roma ha emesso una ‘decisone provvisoria’.

Ilary continuerà a vivere nella villa dell’Eur, usufruendo di un assegno mensile di 12.500 euro per il mantenimento dei figli

Una sentenza che sicuramente ha fatto felice la presentatrice de ‘l’Isola dei Famosi’ che, come ha più volte richiesto, si è vista assegnare l’amata villa all’Eur, dove per latro già attualmente risiede con i tre figli. Ma non solo, il giudice ha anche fissato un importo ‘provvisorio’, relativo al mantenimento dei figli, di 12.500 euro al mese. Ad onor del vero, va detto che la Blasi non ha mai fatto richiesta di soldi, e dunque tale questione non era oggi al centro dl dibattimento.

