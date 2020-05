Tredici, le anticipazioni della quarta stagione su Netflix

La serie Tredici, in onda come noto sul circuito in streaming di Netflix sta raccogliendo sempre più attenzione nel tempo e c’è grande attesa per la quarta stagione.

Che cosa accadrà? Come si sviluppa la trama? Ecco tutte le anticipazioni.

Tredici, anticipazioni quarta stagione

Nella quarta e ultima stagione di “Tredici” i protagonisti dovranno vedersela con la propria coscienza. Il gruppo, come sanno i fan, ha lasciato che un innocente si assumesse la colpa per l’omicidio avvenuto.

Se anche volessero nascondere la verità ancora, i ragazzi saranno obbligati a fare i conti con la verità, dal momento che c’è chi sembra sapere la vera versione dei fatti. Una scritta comparsa a scuola infatti rivela che Monty è stato incastrato.

Winston, che era legato a Monty, e il giovane, nel corso della quarta stagione, avrà un ruolo molto centrale nella trama.

Sarà lui a provare a indagare sugli eventi per scoprire come sono davvero andate le cose. I due hanno condiviso una breve relazione e il ritrovamento del corpo impiccato di Monty ha travolto Winston, a caccia di giustizia.

In quest’ultima stagione ci saranno 10 episodi, tre in meno in confronto alle prime tre annate. I ragazzi dovranno affrontare questa torbida situazione, così come l’ultimo anno di liceo, avvoconandosi al diploma.

Clay e Tony avranno problemi da fronteggiare dopo aver sventato la sparatoria in programma da parte di Tyler, trovando i fucili e gettandoli nel lago. Lo sceriffo Diaz ha però trovato le armi da fuoco e intende indagare.

Tanti, troppi segreti. Specie per Clay che sembra infatti stanco, provato, tanto che la sua salute mentale è al centro di questa stagione. Cosa gli succederà?