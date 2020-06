Trono Classico, anticipazioni Uomini e Donne oggi 4 giugno: Alchimista si infuria

Manca poco alla fine i Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi vedrà il suo epilogo mercoledì 9 giugno, poi lascerà spazio ad una serie Tv con un famoso attore turco. Intanto rimangono un sospeso diverse scelte, diverse frequentazioni a cui mettere un punto, in un senso o nell’altro.

Nella puntata di oggi mercoledì 4 giugno si alterneranno come al solito diversi protagonisti, a partire da Gemma e Sirius, sempre al centro dell’attenzione. Sotto i riflettori, come svelato da Witty Tv, finirà però il Trono Classico, che nelle ultime settimane è stato limitato alla sola Giovanna Abate in attesa della ripartenza completa a settembre.

Alchimista furioso

Giovanna e tre sedie davanti. Ad occuparle gli altrettanti corteggiatori della ragazza, che in queste ultime settimane hanno bisticciato tra di loro per provare a farsi spazio nella attenzioni della ragazza, che pare però avere occhi per il solo Sammy, con cui è uscita anche in esterna. Andata molto bene.

Proprio questo particolare manderà su tutte e furie Alchimista, diventato semplicemente Davide dopo essersi tolto la maschera. Il ragazzo, infatti, sarà veramente furioso dopo l’uscita tra Giovanni e Sammy, anche perchè quest’ultimo nel corso dell’esterna si è scagliato più volte contro Davide, tra le risate di Giovanna.