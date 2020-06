Trono Over, anticipazioni di mercoledì 3 giugno: Uomini e Donne torna in onda

Trono Over, anticipazioni di mercoledì 3 giugno: Uomini e Donne torna in...

Dopo il ‘ponte’ il ritorno in onda. Uomini e Donne si è presa due giorni di ferie per celebrare al meglio la festa della Repubblica ma a partire da oggi mercoledì 3 giugno la trasmissione di Maria De Filippi tornerà regolarmente al suo posto. Stesso orario (14 e 45), stesso canale (Canale 5). Tutto pronto per riiniziare quindi, anche i colpi di scena non mancheranno.

Witty Tv ha reso note le anticipazioni della puntata del 3 giugno e il protagonista indiscusso sarà il Trono Over, come spesso accade, Volti noti e protagonisti inediti si alterneranno nel corso della puntata che vedrà il ritorno di una coppia sul piede di guerra nelle ultime settimane e ora apparentemente intenzionata a sancire una tregua.

Pamela e Enzo, pace fatta?

Una coppia che poco si è vista fin qui, quella composta da Giovanni e Aurora, sarà sotto i riflettori per riferire i progressi della loro conoscenza. Torneranno poi in studio Pamela e Enzo, che si erano lasciati malissimo, con tanto di strali e parole infuocate, e ora disposti a mantenere la calma. Almeno nelle parole di Enzo.

Sarà ovviamente protagonista della puntata di oggi anche Gemma Galgani, che ballerà a distanza con Nicola Sirius. Tra i due la conoscenza sembra scorrere in modo convincente, tanto da spingere il giovane a rifiutare il corteggiamento d diverse ragazze che hanno chiamato per lui.