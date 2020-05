Trono Over, anticipazioni Uomini e Donne 26 maggio: un nuovo corteggiatore per Gemma

Trono Over, anticipazioni Uomini e Donne 26 maggio: un nuovo corteggiatore per...

Nuova puntata di Uomini e Donne, nuovi colpi di scena. Il copione ormai è ben delineato: i protagonisti Gemma Galgani e Nicola, ormai conosciuto come Sirius. I due si dividono il palcoscenico attirando le luci dei riflettori e le attenzioni del pubblico. Le anticipazioni della puntata di oggi 326 maggio mostrano che saranno ancora loro al centro del dibattito.

Le immagini rese disponibili da Witty TV, infatti, mostrano Gemma con un costume d’epoca che entra in studio accolta da Sirius, in smoking e aria regale. Un antipasto di quello che avrà da mostrare la puntata di oggi, durante la quale la dama torinese avrà da ridere contro Valentina, che le risponderà a tono.

Gemma, c’è un nuovo corteggiatore

Gemma rimprovererà Valentina di scambiare like su Instagram con Sirius, ma la risposta della dama non si farà attendere: “Non è roba tua”, è la replica piccata. La trasmissione di Maria de Filippi, come spesso accade, riserverà un’altra sorpresa ai telespettatori, che vedranno entrare in studio un nuovo cavaliere, arrivato per corteggiare Gemma.

Si chiama Alfonso, di lui si sa ovviamente ancora poco, ma sembra aver le idee molto chiare. “Non so che impressione ti faccio”, ha dichiarato a Gemma, aggiungendo rivolto a Sirius: “Io potrei sfidarlo”. La rivalità è quindi accesa, ora starà a gemma decidere, anche se sembra ormai chiara la volontà della dama torinese di approfondire la conoscenza con Nicola.