Trono Over e Trono Classico: le anticipazioni di Uomini e Donne oggi 9 novembre

Come ogni lunedì su Canale 5, alle 14 e 45, torna Uomini e Donne. Protagonisti come sempre il Trono Classico e il Trono over. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle News di oggi 9 novembre, la puntata dovrebbe essere incentrata su entrambi i troni. Under e over si avvicenderanno al centro dello studio.

Inizieranno Armando e Giulia. Il cavaliere, infatti, ha pensato che l’invito della dama fosse teso a una conoscenza. Mentre Giulia gli ha fatto capire che era una semplice uscita in amicizia. Insomma, un malinteso ricostruito tra i due protagonisti del Trono Over.

Sotto i riflettori siederà poi Nicola Vivarelli. Il giovane cavaliere dopo la fine della conoscenza con Gemma Galgani ha deciso di uscire con Angelica e Veronica. Con quest’ultima Siris dichiarerà di aver avuto una discussione ma allo stesso tempo aver passato momenti piacevoli.

Spazio pii anche a Roberta e Michele. La dama ascolterà degli audio in cui il cavaliere critica tutte le donne in studio, compresa lei. Esternazioni che ovviamente non le faranno piacere. Infine Gianluca riceverà una brutta notizia da Gabriella. La corteggiatrice annuncerà infatti di aver perso interesse per lui, finendo quindi per lasciare lo studio.