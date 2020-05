Trono Over o Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 15 maggio: Gemma conosce Occhi Blu

“Dobbiamo sistemare l’ultima cosa del periodo di chat”. Così Maria De Filippi, rivolgendosi a Gemma Galgani, ha rivelato alla dama l’imminente arrivo in studio di una ‘vecchia’ conoscenza. La donna torinese, infatti, farà per la prima volta la conoscenza di Occhi Blu, corteggiatore misterioso che l’aveva molto incuriosita durante il periodo delle chat.

Uomini e Donne si arricchisce quindi di un altro protagonista, che contenderà a Sirius il cuore di Gemma. Le anticipazioni della puntata di oggi venerdì 15 maggio fanno intendere quindi che sarà ancora il Trono Over il protagonista assoliuto, con il Trono Classico relegato ormai alal sola Giovanna Abate, che sporadicamente fa il suo ingresso in studio.

Occhi Blu, salsa per Gemma

Le anticipazioni della puntata del Trono over di oggi svelano inoltre un curioso tentativo di approccio da parte di Occhi Blu nei confronti di Gemma, che improvviserà un ballo di salsa per impressionare la dama torinese. Non appena farà il so ingresso in studio Occhi Blu avrà subito modo di incassare le pungenti frecciatine di Tina, che rivolgerà al contempo anche a Gemma.

L’opinionista aggiornerà infatti il nuovo corteggiatore sullo stato della conoscenza tra gemma e Sirius, che come al solito è al centro delle critiche da parte della Cipollari, che anche questa volta non risparmierà qualche punzecchiata. Nella puntata di oggi vedremo inoltre anche Pamela controbattere alle accuse di Enzo.