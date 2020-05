Trono Over o Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 4 maggio

Da oggi lunedì 4 maggio Uomini e Donne torna all’antico, o per meglio dire alle origini. Il programma di Maria De Filippi, infatti, riprenderà il format originale con Trono Over e Trono Classico, seppur con le dovute differenze rispetto al passato per rispettare i limiti imposti dall’emergenza coronavirus. Addio alle chat e alle parole. Si torna alle emozioni reali.

L’esperimento adottato dalla redazione, che prevedeva Gemma Galgani e Giovanna Abate come uniche protagoniste, non ha funzionato del tutto. Il pubblico si è detto insoddisfatto della nuova formula fatta di chat e a distanza e messaggi fugaci, ha bisogno di emozioni reali. Per questo uomini e Donne torna in studio con i vecchi protagonisti.

Uomini e Donne, cosa succede oggi

Le anticipazioni fornite finora dalla redazione di Uomini e Donne sulla puntata di oggi 4 maggio sono frammentarie e incerte. Sembra comunque valida l’ipotesi che accredita Carlo Pietropoli come il prossimo corteggiatore ad arrivare alla scelta. Bisognerà però capire se il momento fatidico andrà in scena oggi o nel corso della settimana.

Una cosa è certa: da oggi si alterneranno come sempre Trono Classico e Trono over, che da anni incollano alla televisione milioni di telespettatori. Non potranno essere presenti in studio tutti i protagonisti per via della situazione che sta vivendo il paese, ma tra collegamenti in video e presenza fisica la trasmissione potrà andare avanti nuovamente con rinnovata energia. Non appena saranno disponibili anticipazioni precise sulla puntata di oggi aggiorneremo l’articolo in questione.

Articolo in aggiornamento.