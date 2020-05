Trono Over o Trono Classico:le anticipazioni di Uomini e Donne di lunedì 11 maggio: nuovo corteggiatore per Gemma

Inizia una nuova settimana all’insegna di Uomini e Donne. Il popolare programma condotto da Maria De Filippi sarà come sempre protagonista di colpi di scena, scontri e avvicinamenti. Nonostante l’emergenza coronavirus lo show è tornato al suo formato originale e gli ascolti gli hanno dato subito ragione.

Dopo le due settimane sperimentali in cui chat e parole l’hanno fatta da padrone, dame e cavalieri si hanno fatto ritorno alle origini, e le emozioni non sono mancate. Come ogni giorno anche oggi, lunedì 11 maggio, si ripete la stessa domanda: c’è il Trono Over o il Trono Classico? Ormai la risposta sembra scontata, anche oggi, infatti, sotto i riflettori sarà il Trono Over.

Gemma incontra Cuore di Poeta

Come ogni puntata Gemma sarà la protagonista indiscussa, in questo caso la dama torinese conoscerà Cuore di Poeta, il corteggiatore che le ha fatto la corte attraverso frasi e parole scambiate via chat. Un animo sensibile e poetico che hanno catturato l’attenzione d Gemma, che oggi potrà finalmente vedere in studio lo spasimante misterioso.

Un arrivo che scatenerà alcune polemiche. Tina. Infatti, non perderà occasione per pungere Gemma: “Ti senti a disagio a parlare con un tuo coetaneo? Si percepisce che lo stai prendendo in giro, che non c’è interesse. Sei attratta dal suo corpo e dal suo fisico?”, le ha detto l’opinionista. La risposta della dama di Torino non si è fatta attendere: “In questi giorni sono rimasta sconvolta dalle te parole, dalle tue poesie. Non c’è soltanto il corpo”. Al centro dello studio arriveranno anche Veronica e Giovanni, e secondo le prime anticipazioni le cose tra i due non vanno a gonfie vele.