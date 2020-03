Trump dichiara l’emergenza nazionale

Nel corso di una conferenza stampa di ieri Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti d’America, ha dichiarato l’emergenza nazionale per contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus.

“Emergenza nazionale – ha detto Trump – due parole molto importanti. I provvedimenti che prenderò renderanno disponibili fino a 50 miliardi di dollari”. Un pacchetto di aiuti approvato con 363 sì e 40 no dalla Camera dei rappresentanti per combattere il virus. La misura ora è attesa al Senato.

“Assicureremo massima flessibilità nella lotta al virus”, ha aggiunto Trump. Parole che fanno impennare Wall Street. Dopo aver sottovalutato nei giorni scorsi la pericolosità del virus, Trump corre ai ripari chiudendo tutti i voli dall’Unione Europea. Negli Stati Uniti i casi di coronavirus sono 1701, i morti 41.

Lunedì i leader del G7 si riuniranno in videoconferenza per un vertice straordinario per il coordinamento degli sforzi nella lotta contro il coronavirus in campo sanitario, economico, finanziario e scientifico.

Mario Bonito