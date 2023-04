Trump sotto processo, non solo Stormy Daniels: ecco le accuse

(Adnkronos) – L’atto di incriminazione di 16 pagine (Pdf) nei confronti di Donald Trump, reso pubblico dopo l’udienza nel tribunale di Manhattan a New York, sostiene che l’ex presidente – sotto processo per quello che viene definito il ‘caso Stormy Daniels – è stato coinvolto in una cospirazione per minare l’integrità delle elezioni del 2016. I procuratori sostengono che Trump abbia fatto parte di un piano illegale per sopprimere le informazioni negative e in questo piano è compreso un pagamento illegale di 130.000 dollari ordinato dall’imputato alla pornostar con cui ebbe una relazione nel 2006 per eliminare le informazioni che avrebbero danneggiato la sua campagna elettorale. L’accusa sostiene che il motivo per cui ha commesso il reato di falsificazione dei registri delle società è stato in parte quello di “promuovere la sua candidatura”.