Tv8, al via anche Tg8 Sport: orario, programmazione, chi conduce

Continua la rivoluzione e l’ascesa sul fronte della programmazione a Tv8 che in effetti lancia, dopo il TG, anche Tg8 Sport.

Tv8 si lancia dunque a tutto tondo nell’informazione, non solo quella generalista ma anche quella sportiva. Non appena dunque il Tg8, il nuovo telegiornale, che debutterà lunedì 29 giugno e andrà in onda tutti i giorni alle 12.00; sulla rete in chiaro di Sky, diretta da Remo Tebaldi.

Infatti è in arrivo anche Tg8 Sport. Ma come funzionerà? Chi lo condurrà? Quali gli orari?

Tv8, al via anche Tg8 Sport: orario e conduzione

Esattamente come il tg principale, che ha uno studio e un logo rappresentativi del canale ma si avvarrà della squadra di SkyTg24, anche Tg8 Sport rappresenterà un notiziario sportivo di Tv8 ma sarà a cura della redazione di SkySport24.

Come si evince, si occuperà di aggiornare i telespettatori sui principali avvenimenti di calcio e sport del weekend e della settimana. Alla conduzione Davide Camicioli.

Tg8 è inserito dal lunedì al venerdì a mezzogiorno all’interno del nuovo contenitore Ogni Mattina con Alessio Viola e Adriana Volpe.

Tuttavia andrà in onda anche nel weekend, trovando spazio a seguire del Tg8, ogni sabato e domenica alle 12.30. Entrambi i telegiornali, almeno all’inizio, avranno un’unica edizione giornaliera.