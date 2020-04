TV8, oggi 26 Aprile 2020 I Delitti del BarLume – Il Re dei Giochi: orario, cast, trama del film

Questa sera, domenica 26 aprile 2020 in piena emergenza e solitudine da coronavirus, ccon quarantene che rendono piuttosto tristi le vite specialmente delle persone anziane, TV8, alle ore 21.30 decide di puntare sulla sana ironia della serie I Delitti del BarLume – Il Re dei Giochi, una replica che riguarda peraltro nella trama alcune persone in avanti negli anni, capaci peró di farsi strada nella vita e nelle indagini con sagacia e solerzia.

Ecco la trama del film, orari e anticipazioni.

TV8, oggi 26 Aprile 2020 I Delitti del BarLume – Il Re dei Giochi

La stagione estiva è alle porte, ma l’entusiasmo e l’eccitazione della piccola comunità di Pineta è rallentato da un terribile incidente d’auto. In paese non si parla d’altro i quattro arzilli vecchietti, tra un amaro e una briscola, iniziano a fare delle bislacche supposizioni sulla dinamica dell’incidente.

Ampelio, Pilade, Gino e Aldo hanno superato i settant’anni e forse non è strano che, più che andare a fare un tuffo in mare, siano interessati a quello che succede in paese e lo siano ancora di più se ad essere coinvolta nell’incidente è Marina Corucci, compaesana e ufficio stampa di un noto politico locale.

I vecchietti si convincono che ci sia del marcio nella storia. E, tra fantasiose congetture, i settuagenari, con le loro illazioni, finiscono per intralciare le indagini. Oppure, forse, per indirizzarle verso la strada migliore.