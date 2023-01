Ucraina, Mattarella: “Facciamoci artigiani di pace”

(Adnkronos) – “Facciamoci artigiani di pace”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a parlare della guerra in Ucraina in un messaggio inviato a Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale della pace, unendosi all’appello più volte ribadito dal Pontefice. “L’inaccettabile aggressione russa all’Ucraina, con il suo pesante carico di morte e di sofferenze, oltre che di gravissime conseguenze al livello regionale e globale, impone di sostenere quel popolo che con sollecitudine pastorale Ella ha definito ‘martire’ – scrive Mattarella – Mi unisco, dunque, con convinzione all’appello della Santità Vostra a superare la dimensione dei nostri interessi particolari e ad aprire la nostra visione al bene comune facendoci ‘artigiani di pace’. E, in tale spirito, l’Italia continuerà ad adoperarsi”.