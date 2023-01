Ucraina-Russia, Zelensky: “Battaglia per Soledar continua”

(Adnkronos) – “La dura battaglia per Donetsk continua. La battaglia per Bakhmut e Soledar, per Kreminna, per altre città e villaggi nell’est del nostro paese continua”. L’Ucraina non considera perduta Soledar: il presidente Volodymyr Zelensky, nel suo consueto messaggio su Telegram, fa il punto sugli ultimi sviluppi della guerra. La Russia rivendica la conquista della città, in un quadro in cui anche le milizie della Wagner reclamano un ruolo centrale. Per Kiev, però, la partita non è chiusa. “Sebbene il nemico abbia concentrato le sue maggiori forze in questa direzione, i nostri soldati stanno proteggendo la nazione. Ringrazio ogni soldato, sergente e ufficiale di brigata e di altre unità dell’esercito che svolgono con coraggio e fermezza i loro compiti”, dice Zelensky, che si sofferma poi su singoli reparti.

“Grazie ai combattenti dell’unità Kraken per azioni decisive per colpire il nemico nella regione di Soledar. Grazie ai soldati della Legione Internazionale del GUR MO e all’unità Shaman, che difendono coraggiosamente Bakhmut”, dice il presidente.

“Trecentoventiquattro giorni di guerra su vasta scala, e come sono cambiate le cose per la Russia… Stanno già litigando tra loro su chi dovrebbe essere riconosciuto responsabile di qualche avanzamento tattico”, dice riferendosi al botta e risposta prolungato tra forze armate russe e Wagner. “Questo è un chiaro segnale di fallimento per il nemico. E questo è un’altra spinta per tutti noi a fare più pressione sugli invasori e ad infliggere maggiori perdite al nemico. Grazie a tutti coloro che lo fanno, sia in prima linea che su tutti gli altri nostri fronti”.

Quindi, un pensiero speciale per “il servizio di intelligence estero dell’Ucraina. Sono persone che lavorano di solito sono completamente invisibili e di cui si parla poco. Ma avvicinano davvero decisioni molto importanti dei partner per l’Ucraina, per i nostri soldati”.

