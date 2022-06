Ucraina, sono arrivati dagli Stati Uniti i lanciarazzi Himars, in grado di cambiare la guerra

Un po’ come ci avevano abituati ad aspettarci, quando da piccoli affollavamo i cinema parrocchiali, proprio mentre i pellerossa ‘cattivi’ si apprestavano a sferrare l’attacco finale al fortino di legno difeso da un pugno di soldati con la giubba blu e la bandana gialla, in lontananza si sentivano le trombe e, puntuale, arrivava l’urlo liberatorio: “Arrivano i nostri!”.

Ucraina, è arrivato dagli Stati Uniti l’Himars, un sistema missilistico con una gittata di 80 chilometri

Probabilmente non è stato questo l’urlo con il quale oggi i soldati ucraini hanno levato, vedendo arrivare finalmente il micidiale Himars, inviato loro dagli Stati Uniti, ma sicuramente hanno tirato un bel sospiro di sollievo.

E già perché si tratta di un sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità, in grado di lanciare missili con una gittata di circa 80 chilometri. Si tratta di un’arma che andrà ad affiancare l’altrettanto efficace, ma meno ‘lesiva’, M777 Howitzers, razzi devastanti che però non potevano superare i 25 chilometri di distanza.

Ucraina, è arrivato dagli Stati Uniti l’Himars, un’arma che farà la differenza nel conflitto contro i russi

Entrando nei particolari, tanto per far capire a chi legge, i lanciarazzi statunitensi Himars (che sta per ‘High Mobility Artillery Rocket System’), solidamente installato su un camion, dunque relativamente ‘leggero’, può sparare grandi quantità di munizioni. Un sistema missilistico che gli Stati Uniti hanno più volte usato negli anni (dall’Iraq alla Siria, passando per l’Afghanistan), via via perfezionandolo sempre di più.

Un’arma che rappresenterà sicuramente una svolta per l’esercito ucraino, e una sgraditissima sorpresa per il fronte russo.

Ucraina, è arrivato dagli Stati Uniti l’Himars, il ministro ucraino: “’L’estate sarà calda per gli occupanti russi”

Ad annunciare l’arrivo di questo attesa sistema a Kiev, è stato Oleksii Reznikov, ministro della Difesa ucraino il quale, ha subito tenuto a ringraziare pubblicamente il Segretario alla Difesa Usa Lloyd J. Austin ”per questi mezzi potenti” grazie ai quali, ha poi aggiunto su Twitter, ‘‘l’estate sarà calda per gli occupanti russi. E sarà l’ultima per alcuni di loro”.

Ucraina, è arrivato dagli Stati Uniti l’Himars, ma Biden si appresta ad inviare altre armi ancora

Ma non solo, a quanto sembra, secondo la Cnn sempre oggi il presidente dovrebbe annunciare un altro invio di armi a Kiev in quanto, nel pacchetto da 500 milioni di dollari promesso, vi dovrebbero essere altri lanciarazzi Himars e munizioni di artiglieria…

