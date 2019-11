UE, Pirozzi: amatriciana riconosciuta Specialità tradizionale garantita

“L’amatriciana è stata riconosciuta STG (Specialità tradizionale garantita) dall’Unione Europea”. Lo rende noto Sergio Pirozzi presidente della XII commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) del Consiglio Regionale del Lazio.

“Un lavoro che – prosegue – parte nel 2014 e per il quale voglio ringraziare gli ex ministri dell’agricoltura Maurizio Martina e Gian Marco Centinaio e l’amico ed europarlamentare Nicola Procaccini che con me hanno creduto tantissimo in questo sogno”.

“Viene riconosciuto un territorio e un piatto che, dopo la pizza, è il 2° più conosciuto al mondo. Finalmente – conclude Pirozzi – tutti in Europa dovranno attenersi alla storia: la amatriciana si fa con salsa di pomodoro, guanciale e pecorino. Cipolla e aglio li lasciamo volentieri agli chef stellati”.