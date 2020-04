UeD oggi: ultime news e nuovo format con Gemma Galgani (Trono Over) e Giovanna Abate (Trono Classico)

Uomini e Donne oggi pomeriggio torna in onda su Canale 5 con le nuove puntate del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo la pausa legata all’emergenza Coronavirus il celebre appuntamento del dating show rientra in palinsesto sulle reti Mediaset con un nuovo format che vedrà la partecipazione di Gemma Galgani (dama del Trono Over) e Giovanna Abate (tronista del Trono Classico).

Ad introdurre questa nuova formula del programma di Maria De Filippi è la stessa conduttrice tv che in una pubblicità che sta girando in questi giorni in televisione spiega: “Voi avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre a quelle che avete già conosciuto attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due. L’uomo con cui chatto me lo immagino alto, biondo, bello con gli occhi azzurri. Poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso di come me lo sono immaginato”.

“Io mi innamoro di quello che mi scrive e scopre che uno che mi dice: “Guarda che ti ho preso in giro”. C’è il rovescio della medaglia, è possibile che l’uomo che mi sono immaginato dietro quelle parole, è realmente come davvero me lo immaginavo. Attraverso la scrittura, ho trovato ciò che desidero. La realtà non corrisponde all’idea che ti sei fatta di lui. Le parole che lui ti ha scritto sono state così importanti che la voglia di stare con lui continua. La scrittura è diventata la sostanza”.

Uomini e Donne, nuove puntate e nuovo format: tutte le novità

All’interno del programma non mancheranno comunque volti noti ai telespettatori di Uomini e Donne tra cui gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che si collegheranno con il programma in webcam via Skype. L’appuntamento con le nuove puntate di Uomini e Donne è fissato dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale 5.

Per guardare UeD in diretta streaming ricordiamo la possibilità di collegarsi tramite PC, tablet o smartphone al portale MediasetPlay.it che offre l’opportunità di guardare il programma in live streaming. Infine ricordiamo l’hashtag ufficiale del programma #uominiedonne che potrà essere utilizzato su Facebook, Instagram e Twitter per commentare in tempo reale le puntate in onda da oggi, lunedì 20 aprile 2020.

