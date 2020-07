Un Posto al Sole, oggi su Rai Tre le nuove puntate: il Covid non sarà raccontato

Il Covid ha fermato tutto per quasi tre mesi, anche i set cinematografici e delle serie televisive. Pure quelle più famose. Nessuno sconto, ovvio. È così che anche Un Posto al Sole, fortunatissima serie che va in onda su Rai Tre ormai da moltissimi anni, ha dovuto prendersi un periodo di pausa e mandare in onda delle repliche per non scontentare i fan.

Ma da stasera la serie ambientata a Napoli torna con i nuovi episodi. Dopo il ragionevole stop la troupe è potuta tornare al lavoro, rispettando le norma anti-contagio che ha reso più difficoltose le riprese. Ci saranno alcune differenze: le scene con abbracci e baci saranno evitate, così come quelle con molti attori in scena. Verranno infatti preferiti i primi piani rispetto ai campi larghi.

Niente Covid a Un posto al Sole

Un’altra novità importante è che il Covid non sarà inserito all’interno della sceneggiatura. Un Posto al Sole rimarrà quindi un’oasi felice nella quale trascorrere un’oretta la sera, allontanandosi dai problemi appassionandosi sulle storie dei protagonisti che torneranno con tutta la voglia che hanno dovuto accantonare in questo periodo.

Proprio una dei protagonisti, Miriam Candurro, la Serena Cirillo della serie, ha raccontato, in un’intervista a Fanpage, la scelta di non inserire la dinamica del Covid all’interno della serie: “No, è stata una scelta di non raccontare e non menzionare il Coronavirus e di riprendere da dove ci siamo fermati perché era giusto che Un posto al sole rimanesse su questo argomento un po’ distante. Era giusto che restasse quel posto felice che immaginiamo ogni sera”, ha spiegato.