Una nuvola prende le sembianze della Madonna: “Aiutaci tu, metti a posto questa situazione” (VIDEO)

Sul cielo di Anzio e Nettuno una nuvola ha preso le sembianze della Madonna

Un uomo residente sul litorale di Roma ha filmato con lo smartphone una nuvola che ha la forma della Madonna. Incredulo l’uomo ha registrato un video e nello stupore ha rivolto una preghiera in questo momento di emergenza per l’Italia ed il mondo intero.

Mentre le vittime del Coronavirus continuano a salire e a destare preoccupazione, in rete è stato caricato questo video in cui l’uomo esorta la Madonna ad aiutarci a risolvere l’emergenza da Covid-19: “Madonna aiutaci tu, spezza ste catene, metti a posto questa situazione…” esclama l’uomo mentre riprende la nuvola con la forma della Madonnina. Sotto l’articolo il video virale che sta girando su numerose pagina Facebook e gruppi WhatsApp.

Il video della nuvola a forma di Madonna sul litorale di Roma: “Aiutaci a superare il Coronavirus”

Al momento non è chiaro se il video sia originale o se qualcuno si è divertito a realizzare un fake, nel frattempo il filmato ha iniziato ad essere condiviso da migliaia di fedeli che sperano che questa “apparizione” sui cieli di Anzio e Nettuno possa essere di buon auspicio in questo periodo difficile per tutto il Paese. Tantissimi i commenti che accompagnano il post, molti dei quali rivolgono messaggi di preghiera per superare il Coronavirus in Italia.