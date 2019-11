Andrà in onda domani l’atteso appuntamento con “Una serata di stelle per il Bambino Gesù” il grande appuntamento con la beneficenza televisiva targato Rai Uno.

Il programma, condotto da Amadeus, andrà in diretta su Rai1 dall’Aula Paolo VI della Città del Vaticano. L’appuntamento è per

domani mercoledì 20 novembre.

In Vaticano dunque, TV e beneficienza si uniscono ancora una volta in una serata unica nel suo genere dedicata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’evento è legato ad una particolare occasione storica legata all’istituto: ovvero la celebrazione dei suoi 150 anni.

Una serata di stelle per il Bambino Gesù, evento tv benefico con Amadeus, domani 20 Novembre su Rai Uno. Ecco chi gli artisti che ci saranno

Amadeus guida il pubblico in una atmosfera emozionante che vedrà protagonisti i bambini e i ragazzi dell’istituto, che si intratterranno con una serie infinita di artisti. Chi?

Da Francesco Renga, Alessandra Amoroso, e Mahmood, a Fabio Rovazzi, J-Ax, Benji & Fede, passando per Elodie, The Kolors, Irama.

E ancora, come se non bastasse, Noemi, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, e il duo Ficarra e Picone e Massimo Ghini. Tutti loro saranno accanto ai bambini dell’ospedale pediatrico.

Non mancherà il contributo nella serata del mondo dello sport con i rappresentanti della Nazionale italiana di Calcio. In particolare ci sarà il CT Roberto Mancini, e tanti campioni come Alessandro Florenzi, Ciro Immobile e con loro anche il dirigente e ex campione dell’Inter Javier Zanetti.

Un grande evento di musica, spettacolo, sport e sociale che coinvolgerà la comunità del polo ospedaliero alternando agli intermezzi musicali le storie, vere anzi verissime, dei bambini, narrate dalle star e dai protagonisti stessi.

Una analisi anche dell’efficienza della struttura sanitaria che accoglie bambini da tutta Italia e ingaggia battaglie coraggiose contro la malattia, sempre col sorriso.