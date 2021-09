Uomini e Donne 15 settembre, le anticipazioni di oggi

Come ogni giorno anche oggi, mercoledì 15 settembre, torna su Canale 5 Uomini e Donne. Cosa succederà oggi? Se lo chiedono in tanti, perché i protagonisti e gli argomenti si susseguono a un ritmo forsennato. Ieri è stato il giorno della presentazione di una delle nuove troniste, forse la più attesa: Andrea Nicole, la tronista nata in un corpo da uomo.

Ha iniziato il suo percorso di transizione a 15 anni, da 8 anni è una donna anche per lo Stato italiano. Anche se lei, donna, lo è sempre stata. Lo ha ribadito anche nel suo discorso di presentazione: “Nel 2014, dopo le varie autorizzazioni del Tribunale per il cambio documenti.. concludo a Barcellona il mio percorso. Ma non sono una donna dal 2014, quello lo sono dalla nascita. Diciamo che da quella data anche lo Stato italiano mi riconosce come tale”.

Maria ha invece raccontato l’incontro Andrea Nicole: “Come lo dicevo.. vedevo che la gente rimaneva, no? Io penso che non conoscendo le cose, a volte, il disorientamento non sia colpevole. Quando eri seduta davanti a me io non ho fatto altro che guardarti le mani, le gambe.. cercavo di vedere se c’era qualcosa che non era ‘giusto’, ‘normale’. Questo perché cresciamo con un concetto di normalità che ci mettono in testa. E quindi stiamo lì che guardiamo, guardiamo, guardiamo.. Io continuavo a guardarti come una imbecille. Ecco, spero che quello che è successo a me possa succedere anche a casa. Non c’è nulla da guardare, c’è solo da conoscere“.

Cosa succederà invece nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 15 settembre? L’appuntamento odierno dovrebbe essere dedicato alle dame e ai cavalieri del Trono over. In particolar modo a Stefano Pastore, che secondo le anticipazioni avrebbe avuto già un battibecco con Gianni Sperti.