Uomini e Donne 19 novembre: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Tra ‘no’ incassati e nuove conoscenze sfumate il percorso di Uomini e Donne continua e macina ascolti. Nella puntata di ieri del programma condotto da Maria De Filippi, il tronista Gianluca ha incassato il rifiuto da parte di Gabriella, decisa a lasciare la trasmissione nonostante l’invito del tronista di continuare il loro percorso di conoscenza.

Nella puntata di oggi, come svelano le anticipazioni, protagonisti saranno come sempre Trono Over e Trono Classico, che ormai si fondono per dare vita ad un nuovo fortunato format. La puntata di oggi 19 novembre dovrebbe essere aperta da Riccardo Guarnieri. Il cavaliere è infatti tornato in studio dopo la rottura con Ida.

Nonostante alcune incertezze relative alla fine della storia con Ida, Riccardo riprenderà il suo percorso a Uomini e Donne conoscendo altre donne. Il suo cammino lo porterà a scontrarsi però con una vecchia conoscenza: Armando Incarnato. I due sono usciti con la stessa dama e questo rinvigorirà vecchi dissapori.

Spazio anche al Trono Over, protagonista Davide. Il tronista, dopo aver baciato tutte le sue corteggiatrici scatenando anche vibranti proteste da parte delle stesse, è intenzionato a continuare la conoscenza con alcune di loro. Il suo percorso, tra i tronisti presenti in studio, sembra quello più orientato versa una serena e convinta scelta.