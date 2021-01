Uomini e Donne 20 gennaio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e Trono Classico

Dopo la puntata di ieri di Uomini e Donne incentrata sul trono di Davide Donadei, la trasmissione di Maria de Filippi continua la settimana con il Trono Classico. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle news, infatti, oggi, mercoledì 20 gennaio, sarà Sophie a finire sotto i riflettori del dating show di Canale 5.

La giovanissima tronista sta continuando a conoscere due corteggiatori: Matteo e Giorgio. Le ultime esterne cambieranno le prospettive sulla scelta della ragazza. Se finora, infatti, sembrava quasi scontato che a uscire con lei dallo studio dovesse essere Matteo, gli ultimi avvenimenti hanno mischiato le carte.

Sophie nell’ultima esterna ha infatti baciato Giorgio. Le effusioni tra i due non sono andate in onda perché scambiate e telecamere spente, ma saputa la notizia Matteo rimarrà deluso dal comportamento della tronista. Sia Sophie che Davide non sembrano quindi così vicini alla scelta, come sembrava fino a poco fa.

Spazio dovrebbe essere poi concesso anche al Trono Over: Giancarlo sta continuando a conoscere Alessandra, mentre Armando Incarnato annuncia la fine della conoscenza con Brunilde. Il tutto mentre gemma annuncia l’inizio di una frequentazione con un uomo di 40 anni.