Uomini e Donne 4 dicembre: le anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico

La settimana sta per volgere a termine, così come gli appuntamenti di Uomini e Donne. Che per le festività natalizie si prendono qualche giorno di pausa per tornare a gennaio più in forma che mai. Intanto la trasmissione di Maria De Filippi continua a regalare novità e colpi di scena. Cosa accade nella puntata di oggi venerdì 4 dicembre?

La domanda è ricorrente perché nelle ultime settimane si sono rincorse diverse novità che hanno amplificato la curiosità dei telespettatori. Nella puntata odierna la protagonista dovrebbe essere Sophie, tronista del Trono Classico.

La giovane sta infatti uscendo con due corteggiatori: Matteo e Antonio. Con il primo, lottatore professionista timido e iper tatuato, le cose vanno a gonfie vele. Per il compleanno del ragazzo Sophie ha organizzato una festicciola a due alla fine della quale gli ha regalato un libro. Un gesto molto apprezzato dal corteggiatore.

Anche con Antonio le cose sembrano andare bene, ma la giovane gli ha rimproverato a più riprese il carattere un po’ troppo altezzoso. Una critica mossa anche nell’ultima esterna, durante la quale i due hanno fatto una passeggiata a cavallo. Sophie riuscirà a passare sul carattere spigoloso del suo spasimante? Le prossime puntate sveleranno la risposta.