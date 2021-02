Uomini e Donne 9 febbraio, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Il grande giorno è arrivato, o quasi. Davide Donadei è vicino alla scelta. Secondo le anticipazioni del Vicolodellenews, nella puntata di oggi, martedì 9 febbraio, il protagonista di Uomini e Donne dovrebbe essere proprio il tronista pugliese. Che, come noto, ha già fatto la sua scelta. I fan sono in attesa di vedere la puntata in onda.

Secondo alcuni verrà trasmessa proprio oggi, ma non è da escludere che il giorno in cui vedremo il tronista indicare la ragazza con cui intende uscire dallo studio sia domani. Intanto Davide ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno suscitato stupore e un pizzico di nostalgia nelle due corteggiatrici, arrivate in fondo al percorso nel dating show di canale 5.

“È finito un percorso in cui una delle due, vuoi o non vuoi, la devi lasciare. È tosta. Non pensavo di poter arrivare a questo punto. Mi sono affezionato troppo anche all’altra (la non scelta). Quello che ho provato qui dentro è qualcosa che non ho mai provato al di fuori. Prendo una decisione dettata semplicemente dalla persona che mi piace di più, ma lascio una persona che mi piace a sua volta. Quindi, che botta! Ma sono pronto. La scelta che ho fatto è la scelta più giusta per me. Solamente per me”, ha detto Davide.

Chi sarà quindi la sua scelta? In rete il nome è già noto, ma chi intende non rovinarsi la sorpresa può aspettare che la puntata vada in onda. Manca sempre meno, poi prenderà il via il nuovo corso del Trono Classico che vedrà impegnati nuovi tronisti.