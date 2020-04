Uomini e Donne, anticipazioni martedì 21 aprile: Pantera corteggia ancora Gemma

In una veste tutta nuova Uomini e Donne è tornato ad allietare i pomeriggi di milioni di telespettatori. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, non è più come ce la ricordavamo, ha cambiato molto per venire incontro alle esigenze dettate dall’emergenza coronavirus, che ha imposto restrizioni e modifiche.

È cambiato lo studio, non più il solito ma una stanzetta ben decorata, all’interno solo Gemma Galgani e Giovanna Abate a rappresentare rispettivamente il Trono over e il Trono Classico. Neanche Maria sarà presente in studio, ma solo come voce guida. Mentre Tina e Gianni appariranno in videochiamata in due televisori affissi alla parete.

Uomini e Donne, cosa succederà oggi martedì 21 aprile

Tante modifiche, i soliti colpi di scena. E cosa accadrà nella puntata di oggi martedì 21 aprile? Scopriamolo nelle anticipazioni. Come detto solo Gemma e Giovanna saranno corteggiate nel nuovo corso di Uomini e Donne. E soprattutto per Gemma la concorrenza è già agguerrita, soprattutto da parte di Pantera, un uomo che ha subito espresso apprezzamenti eleganti per la dama.

“Carissima Gemma appena sveglio già ti penso”. Scrive il misterioso spasimante a Gemma, che la prende sullo scherzo: Se la balleremo mai la salsa? Sì, di pomodoro”. Ospiti della puntata saranno poi Riccardo e Ida, che racconteranno la loro quarantena e la loro storia d’amore. Tante sorprese che riguarderanno anche Giovanna. E una sola certezza. Ora si corteggia con le parole.