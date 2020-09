Uomini e Donne, anticipazioni oggi 17 settembre: cosa vedremo

Cosa succederà nella puntata di oggi, giovedì 17 settembre, di Uomini e Donne? La domanda è frequente, il pubblico freme per sapere cosa succede nel programma condotto da Maria de Filippi, uno dei più amati dagli italiani. Quest’anno alcune cose sono cambiate, lo studio e la possibilità di vedere insieme Trono Over e Classico, ma lo spirito è inalterato.

Come al solito, infatti, conoscenze e scontri saranno all’ordine del giorno. Anche nella puntata di oggi, come descrivono le anticipazioni, vedremo diversi protagonisti approcciare una conoscenza tra esterne e dibattiti in studio. Spazio, però, anche alle polemiche: protagonista in questo caso Armando incarnato, che non accetterà le critiche di Tina.

Armando Incarnato contro Tina

Sarà scontro tra Armando Incarnato e Tina Cipollari. Il motivo? Il giudizio dell’opinionista, che si è scagliata contro il cavaliere accusandolo di essere in studio solo per le telecamere e non per una reale conoscenza. Un’accusa che farà esplodere Armando, pronto alla replica, piccata, all’opinionista della trasmissione.

Probabile invece la messa in onda dell’esterna tra Sophie e Facundo. Il ragazzo, dopo essere stato eliminato dall’altra tronista, è stato scelto dalla giovane Sophie per un’esterna. Potremmo vedere l’esito dell’uscita. Scalpitano anche i due tronisti maschili, che hanno deciso invece di uscire con la stessa ragazza.