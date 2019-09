Uomini e Donne, anticipazioni trono over lunedì 23 settembre

Come ogni lunedì torna Uomini e Donne, il fortunato programma condotto da Maria De Filippi che da anni allieta i pomeriggi di milioni di telespettatori. Oggi lunedì 23 settembre andrà in onda il trono over, registrato lo scorso 7 settembre a Roma.

Non mancheranno colpi di scena e confronti, così come avvicinamenti e uscite amorose. Tutto all’insegna della ricerca dell’anima gemella, filo conduttore della trasmissione che nel caso del trono over favorisce la conoscenza di uomini e donne single aperti a nuove relazioni.

Nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 23 settembre fari puntati sull’ex coppia Ida e Riccardo che metteranno in chiaro alcuni dissapori che si portano dietro da diverso tempo, dopo la fine del loro rapporto nato proprio nella trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Uomini e Donne trono over, le anticipazioni

Non solo Ida e Riccardo, come al solito anche Gemma sarà protagonista della puntata del 23 settembre. La concorrente più nota del trono over avrà infatti a che fare con nuovi corteggiatori, desiderosi di rubare il cuore all’affascinante Gemma, diventata ormai icona del programma.

Le anticipazioni del trono over rilevano che tra Ida e Riccardo scoppierà una discussione che porterà alle lacrime della donna, costretta a rifugiarsi dietro le quinte per nascondere il suo dolore. Il pianto è provocato dalla rivelazione di Riccardo, che ha reso noto che in estate ha provato a riallacciare i rapporti con l’ex ricevendo il rifiuto della donna.

A quel punto è intervenuto Armando, che dopo aver preso le parti della donna corre dietro le quinte per consolarla. Un confronto duro ma capace di fare chiarezza sul rapporto di Ida e Riccardo. Le prossime puntate del trono over di Uomini e Donne si preannunciano quindi ricche di colpi di scena.