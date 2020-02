Uomini e Donne, chi è Alessandro Graziani: età e storia con Serena del nuovo corteggiatore del Trono Classico

Il Trono Classico di Uomini e Donne si arricchisce di nuovi corteggiatori e tronisti. Giovanna Abate, infatti, è seduta sulla poltrona rossa più ambita dai giovani italiani e dopo la storia finita con Giulio Raselli è alla ricerca dell’anima gemella. L’ex tronista alla fine ha scelto Giulia D’Urso, così Maria ha deciso di proporre il trono a Giovanna.

Nuova tronista nuovi corteggiatori ovviamente. Anche nuovi scontri. Tra i pretendenti a Giovanna Abate arrivati nello studio del Trono Classico di uomini e Donne c’è anche Alessandro Graziani. Volto noto della tv, almeno nell’ultimo periodo. Il ragazzo, infatti, è stato un tentatore di Temptation Island ed ha stretto una relazione con Serena Enardu, poi finita dopo il programma.

Alessandro Graziani, Instagram e lavoro del nuovo corteggiatore

Nonostante questa estate Alessandro Graziani abbia acquisito molta popolarità grazie a Temptation Island, non tutti sanno chi è il ragazzo arrivato a Uomini e Donne e capace di scatenare un litigio tra Giovanna e Sara, che hanno espresso entrambe un interessamento per il ragazzo. Quindi: chi è Alessandro? Scopriamolo nel dettaglio.

Alessandro fa di cognome Graziani, è nato a Genova il 2 febbraio 19991, ha quindi 29 anni. Alessandro è da sempre appassionato di pallavolo, sport che pratica tuttora a buoni livelli. L’amore per la pallavolo è nato quando aveva appena 14 anni, e ancora arde in Alessandro, il ragazzo che a Temptation Island ha fatto vacillare le convinzioni di Serena.

Proprio sul feeling con Serena Enardu Alessandro aveva spiegato come si era concluso il loro rapporto alla fine di Temptation Island: “Ci sentiamo qualche volta, ma la cosa è rallentata bruscamente, molto bruscamente. Non so se per tutela mia, sua, o un po’ per tutta la situazione. Io ho cercato sempre di immedesimarmi in lei, per quanto non fosse facile, essendo comunque io un ragazzo di 28 anni. Lei è più grande di me e, per quanto non sia mai stato un problema per me, ha comunque degli impegni e delle dinamiche diverse dalle mie. Io sono rimasto coerente fuori dal programma”. Ora per Alessandro è iniziata una nuova avventura a Uomini e Donne, il Trono Classico lo apsetta.