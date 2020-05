Uomini e Donne, chi è Angelo del Trono Over: il cavaliere che ha incuriosito Valentina

È bastato un ballo a distanza e qualche sguardo ammiccante per innescare la scintilla di curiosità. Così Angelo, nuovo cavaliere del Trono over di Uomini e Donne, è riuscito a incuriosire Valentina Autiero, che ha infatti chiesto a Maria di far presentare il nuovo protagonista della trasmissione.

Di Angelo si sa ancora pochissimo, ma dalle poche immagini che lo hanno ritratto si può intuire che sia un uomo molto vivace ed allegro, come dimostra anche il suo ballo scatenato che ha divertito Valentina. Capelli folti e sorriso smagliante, sicuramente il cavaliere avrà modo di far sapere qualcosa in più su di sé nel corso della trasmissione.

Angelo, single da sei mesi

Non essendosi ancora presentato al pubblico Angelo non ha svelato moto su di sé, ma ad un primo sguardo si può intuire che sia sulla quarantina. Il sorriso è stata l’arma vincente per suscitare in Valentina un interesse che ha spinto la dama a chiedere a Maria di far presentare il cavaliere.

“Da sei mesi che mi sono lasciato, e sono in cerca, mi sento pronto”, sono state le prime parole di Angelo, che con il sorriso sempre stampato in faccia ha fatto un po’ di luce sulla sua persona, che verrà svelata senza dubbio col passare delle puntate. Per scoprire meglio chi è Angelo non rimane quindi che seguire i prossimi appuntamenti di Uomini e Donne.