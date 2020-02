Uomini e Donne, chi è Mattia del trono over: cognome ed età del cavaliere che ha stregato Anna Tedesco

Il trono over di Uomini e Donne continua a regalare sorprese e colpi di scena. L’ultimo riguarda la relazione tra Mattia e Anna Tedesco. Il cavaliere, infatti, annuncerà di voler interrompere la frequentazione con la dama di 10 anni più grande. Una notizia che sembra non toccare molto la Tedesco. Che pochi giorni prima aveva però dichiarato tutto il suo interesse per il bel cavaliere.

Il motivo della rottura è ancora da chiarire ma sembrerebbe che a scatenare la reazione di Mattia sia stata un atteggiamento di Anna Tedesco nel corso di una sfilata di qualche giorno prima. La dama si sarebbe infatti buttata tra le braccia del cavaliere, che avrebbe percepito questo gesto come sintomatico di una coppia sul nascere. Una sensazione ribadita alla dama che non ha gradito il rimbrotto.

Mattia Ciardo, quanti anni ha?

Scopriamo qualcosa in più su Mattia, il cavaliere palestrato che ha ammaliato diverse dame. Partiamo dal cognome: Mattia Ciardo. Il cavaliere tiene moltissimo all’aspetto fisico, come si può notare dal suo corpo definito. I suoi muscoli non sono passati inosservati al parterre femminile, che in più occasioni ha espresso il proprio gradimento.

Mattia ha 43 anni, fa il geometra e tiene moltissimo alla sua famiglia. Sul suo profilo Instagram conta quasi 3mila followers e ha diverse foto in paesi esotici, segno di quanto ami anche viaggiare. Nel corso della sua permanenza all’interno del programma condotto da Uomini e Donne scopriremo sicuramente di più, inatnto è ufficiale la sua rottura con Anna Tedesco.