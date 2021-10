Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi giovedì 14 ottobre

Cosa succede oggi a Uomini e Donne? Domanda ricorrente tra i fan della trasmissione. Questa settimana il dating show di Canale 5 ha potuto contare su una puntata in meno, perché lunedì è andato in onda Amici, che aveva deciso di prendersi un giorno di pausa domenica per via della contemporanea partita dell’Italia.

Ma nonostante questo Uomini e Donne è partito a razzo, come accade spesso. Soprattutto per quanto riguarda il Trono over. Anche oggi dovremmo vedere al centro dello studio dame e cavalieri, e in particolar modo Ida e Marcello. La donna, dopo la fine della storia con Roberto, credeva di aver trovato un altro amore.

Probabilmente non è così, perché al momento la frequentazione con Marcello ha subito una battuta d’arresto dopo i dubbi espressi dalla dama. Dopo il Trono over dovrebbe avere spazio anche quello classico e forse oggi finalmente vedremo la tanto attesa puntata in cui il tronista Joele verrà allontanato dalla trasmissione.

Il ragazzo avrebbe infatti invitato una delle corteggiatrici a seguire il profilo Instagram di un suo amico, così da potersi sentire senza che lo sapesse la redazione. Una pratica che vìola le regole del programma. Motivo per cui Maria avrebbe deciso di allontanare sia Joele che la corteggiatrice dallo studio.